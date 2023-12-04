Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший футболист ЦСКА объяснил, из-за чего не перенесли матч с «Ростовом»

Экс-футболист Масалитин: телевидение диктует РПЛ правила

close
100%
«ПФК ЦСКА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, игравший на позиции нападающего в московских ЦСКА и «Спартаке», в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковал решение провести матч 17-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» в минусовую температуру на заснеженном поле.

«Есть определенные критерии проведения матча: если мячик не застревает, катается, значит, матч может состояться. Есть и другой аспект: телевидение диктует нам правила. Оно разрешает играть с такого-то часа по такие часы. Включаешь телевизор, идет трансляция плохого качества – заснеженное поле, мяч вообще не видно. Кто от этого выигрывает? Телевидение или телевизионный болельщик? Теперь болельщики, которые пришли на стадион, заплатили деньги. Они не могут воспользоваться креслами, потому что, понятно, холодно. Не посидишь. За что деньги платить?» — считает Масалитин.

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0 благодаря голу и голевой передаче Федора Чалова, отличившегося в первом тайме с пенальти, а во втором ассистировавшего Мойзесу.

Ранее в ЦСКА жестко высказались о Карпине, упомянув ненависть к России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий