Бывший футболист ЦСКА объяснил, из-за чего не перенесли матч с «Ростовом»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Валерий Масалитин, игравший на позиции нападающего в московских ЦСКА и «Спартаке», в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковал решение провести матч 17-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Ростов» в минусовую температуру на заснеженном поле.

«Есть определенные критерии проведения матча: если мячик не застревает, катается, значит, матч может состояться. Есть и другой аспект: телевидение диктует нам правила. Оно разрешает играть с такого-то часа по такие часы. Включаешь телевизор, идет трансляция плохого качества – заснеженное поле, мяч вообще не видно. Кто от этого выигрывает? Телевидение или телевизионный болельщик? Теперь болельщики, которые пришли на стадион, заплатили деньги. Они не могут воспользоваться креслами, потому что, понятно, холодно. Не посидишь. За что деньги платить?» — считает Масалитин.

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0 благодаря голу и голевой передаче Федора Чалова, отличившегося в первом тайме с пенальти, а во втором ассистировавшего Мойзесу.

Ранее в ЦСКА жестко высказались о Карпине, упомянув ненависть к России.