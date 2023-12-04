Губерниев: на ТЭФИ соперничаю сам с собой

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своих номинациях на российскую национальную телевизионную премию ТЭФИ. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что номинирован от двух телеканалов.

«Я как самый главный ласковый теленок российского телевидения номинирован от двух телеканалов. Дважды — от канала «Матч ТВ», единожды — от канала «Россия». В одной номинации я вообще соперничаю сам с собой и с Георгием Черданцевым. У меня уже есть четыре статуэтки. Всегда приятно попасть в шорт-лист в двух номинациях сразу, шанс выиграть есть. Будет пятая — я порадуюсь. Не будет — порадуюсь за коллег, потому что они большие молодцы: и Черданцев, и другие программы на «Матче» идут вперед, развиваются. Попадание в шорт-лист — успех не только мой, но и большого коллектива людей, которые трудятся над биатлонной программой, оставаясь за кадром, но будучи главными действующими лицами.

Что касается номинации от канала «Россия», огромное спасибо моему родному ВГТРК за то, что коллеги не оставили без внимания мои лыжные репортажи с Олимпийских игр. С учетом и побед наших спортсменов, и моей подготовленности, они мне очень дороги и очень понравились — самое главное, что понравились зрителям.

Посмотрим, как сложится. Я буду в Тюмени на биатлоне, наблюдать за происходящим и так или иначе реагировать», — сказал Губерниев.

Церемония вручения ТЭФИ не проходила несколько лет из-за пандемии коронавируса, в последний раз она состоялась в 2019 году. 7 декабря 2023 года будут вручены награды в категории «Развлекательное вещание, сериалы», а 8 декабря — в категории «Информационное и общественно-политическое вещание».

Ранее Губерниев призвал Абаскаля держать нервы в узде.