Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губерниев: на ТЭФИ соперничаю сам с собой

Губерниев назвал себя главным ласковым теленком российского телевидения

close
100%
РИА Новости

Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев рассказал о своих номинациях на российскую национальную телевизионную премию ТЭФИ. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что номинирован от двух телеканалов.

«Я как самый главный ласковый теленок российского телевидения номинирован от двух телеканалов. Дважды — от канала «Матч ТВ», единожды — от канала «Россия». В одной номинации я вообще соперничаю сам с собой и с Георгием Черданцевым. У меня уже есть четыре статуэтки. Всегда приятно попасть в шорт-лист в двух номинациях сразу, шанс выиграть есть. Будет пятая — я порадуюсь. Не будет — порадуюсь за коллег, потому что они большие молодцы: и Черданцев, и другие программы на «Матче» идут вперед, развиваются. Попадание в шорт-лист — успех не только мой, но и большого коллектива людей, которые трудятся над биатлонной программой, оставаясь за кадром, но будучи главными действующими лицами.

Что касается номинации от канала «Россия», огромное спасибо моему родному ВГТРК за то, что коллеги не оставили без внимания мои лыжные репортажи с Олимпийских игр. С учетом и побед наших спортсменов, и моей подготовленности, они мне очень дороги и очень понравились — самое главное, что понравились зрителям.

Посмотрим, как сложится. Я буду в Тюмени на биатлоне, наблюдать за происходящим и так или иначе реагировать», — сказал Губерниев.

Церемония вручения ТЭФИ не проходила несколько лет из-за пандемии коронавируса, в последний раз она состоялась в 2019 году. 7 декабря 2023 года будут вручены награды в категории «Развлекательное вещание, сериалы», а 8 декабря — в категории «Информационное и общественно-политическое вещание».

Ранее Губерниев призвал Абаскаля держать нервы в узде.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий