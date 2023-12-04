Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Божович призвал главу судейства уйти в отставку, если тот не накажет Беришу

Тренер Божович: если Мажич не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку

close
100%
Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о скандальной ситуации между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и игроком грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура чемпионата России.

«Судейство в России очень плохое. Красную карточку нужно было показывать обоим: и Берише, и Абаскалю. Первый раз вижу такое поведение игрока. Жаль, что такое происходит.

Сейчас Беришу могут наказать после матча. Вроде бы Мажич пришел, чтобы наладить судейство, но дела у него идут плохо. Если Мажич сейчас не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку», — заявил специалист.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее Салихова заявила, что Абаскаль сам виноват в отсутствии поддержки после скандала с Беришей.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий