Божович призвал главу судейства уйти в отставку, если тот не накажет Беришу

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в комментарии «Спорт-Экспрессу» поделился мнением о скандальной ситуации между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и игроком грозненского «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура чемпионата России.

«Судейство в России очень плохое. Красную карточку нужно было показывать обоим: и Берише, и Абаскалю. Первый раз вижу такое поведение игрока. Жаль, что такое происходит.

Сейчас Беришу могут наказать после матча. Вроде бы Мажич пришел, чтобы наладить судейство, но дела у него идут плохо. Если Мажич сейчас не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку», — заявил специалист.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забил Антон Зиньковский.

Ранее Салихова заявила, что Абаскаль сам виноват в отсутствии поддержки после скандала с Беришей.