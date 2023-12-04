Российский фигурист призвал вернуть сборной России медали ОИ в командном турнире

Чемпион мира и Европы в танцах на льду Никита Кацалапов ответил на вопрос, что должно произойти, чтобы он со своей партнершей Викторией Синициной вернулся на лед. Его слова передает РИА Новости.

«Вопрос интересный, философский даже в какой-то степени, но на него сейчас нет ответа. Могу, наверное, сказать только, что обстоятельства для возвращения могут быть только приятными.

Беспокоит ли вопрос с медалями ОИ? Очень, если честно. Хотим как можно скорее уже справедливого решения. И чтобы всей нашей команде вернули заслуженные медали», — сказал Кацалапов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная России в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной / Александра Галлямова, Виктории Синициной / Никиты Кацалапова стали обладателями золотых наград в командном турнире. Второе место заняла сборная США, третье — Япония.

Вручение наград победителям и призерам командного турнира было отложено до вынесения вердикта по допинг-делу Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен вынести приговор в начале 2024 года.

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