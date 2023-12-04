Экс-член РФС заявил, что Абаскаль подписал себе приговор в «Спартаке» из-за Бериши

Бывший член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин считает, что тренера «Спартака» Абаскаля уберут из команды из-за инцидента с полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей. Его слова передает «Чемпионат».

«Вдумайтесь – он может появиться на скамейке «Спартака» только в начале апреля! Это хороший повод для боссов клуба задуматься, что у руля команды нужен серьезный тренер, а не боец. Хорошего тренера там пока не видно.

Почему? У хорошего тренера есть титулы, звания и медали. В отношении чего Абаскаль хороший? Тактику знает? Непонятно. Результата тоже особо нет. Так что, думаю, этим борцовским приемом он подписал себе в «Спартаке» приговор. Его должны убрать», — сказал Созин.

Во время празднования гола своей команды Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. По регламенту полузащитник также должен получить красную карточку за нахождение в районе скамейки запасных соперника.

Встреча завершилась победой грозненской команды со счетом 2:1. Голами отметились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У москвичей забивал Антон Зиньковский.

Ранее экс-наставник сборной России назвал виновных в проигрыше «Спартака» «Ахмату».