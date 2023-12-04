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Булыкин оценил итоги жеребьевки чемпионата Европы по футболу

Экс-футболист сборной России Булыкин: все группы на Евро выглядят красиво

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», а также немецких «Байера» и «Фортуны», бельгийского «Андерлехта» и «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил итоги жеребьевки финальной части чемпионата по футболу, отметив, что ему понравились все шесть групп.

«Честно говоря, там любая группа, какую ни посмотри, радует глаз. И будет интересно посмотреть, кто и как будет играть. В некоторых группах больше грандов, в некоторых меньше, но все команды очень серьезные, и группы красивые», — считает Булыкин.

По итогам прошедшей в Эльбской филармонии в Гамбурге жеребьевке наиболее интересным противостоянием эксперты обычно называют встречу Испании и Италии уже на групповом этапе. Кроме того, вместе с сними в квартет В попала сборная Хорватии. Франция сыграет на групповой стадии с командой Нидерландов, а Украина, если успешно пройдет стыковой плей-офф, окажется в квартете Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

Ранее экс-член РФС призвал наказать Валерия Карпина после матча с ЦСКА.

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