Аршавин заявил о психологическом надломе «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита», бывший футболист Андрей Аршавин объяснил, с чем связано поражение петербургской команды от московского «Локомотива» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), и заявил, что поле в Москве было подготовлено хорошо. Его слова приводит ТАСС.

«В целом «Зенит» первый тайм контролировал, даже несмотря на то, что 1:1 было. Но во втором тайме, к сожалению для нас, хорошее исполнение стандарта — и все, после этого, мне кажется, психологически как-то «Зенит» чуть надломился и мало создавал опасности, чтобы сравнять», — заявил Аршавин.

«Железнодорожники» выиграли матч со счетом 3:1. Встреча должна была начаться в 16:30 по московскому времени, однако из-за сильного снегопада в столице матч стартовал в 17:00. В отличие от матча ЦСКА и «Ростова», который был сыгран днем, работникам «РЖД Арены» удалось очистить поле от снега.

После 17 туров РПЛ «Локомотив», набрав 28 очков, делит четвертое место с «Динамо» и ЦСКА. «Краснодар» благодаря победе над «Оренбургом» вернулся на первую строчку. «Зенит» сместился на вторую позицию. Третьими идут «Крылья Советов».

Ранее матч «Локомотива» с «Зенитом» назвали лучшим в сезоне.