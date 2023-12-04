Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Панарин стал лучшим игроком матча с «Сан-Хосе»

Форвард «Рейнджерс» Панарин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»

close
100%
James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5).

Панарин в этом поединке оформил хет-трик. Он также записал на свой счет голевую передачу, он отдал результативный пас на К'Андре Миллера, который забросил шестую шайбу команды. Таким образом, за один поединок он набрал четыре очка, теперь на его счету 35 (15+20) очков в 23 матчах сезона.

Второй звездой признан нападающий Мика Зибанеджад, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку лучших форвард Винсент Трочек, у которого две результативные передачи.

В составе победителей также отличились Уилл Кайлли и К'Андре Миллер. За «Сан-Хосе» в этом матче шайбы забросили Энтони Дюклер, Райан Карпентер, Джейкоб Макдональд, Фабиан Зеттерлунд и российский нападающий Александр Барабанов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе» — аутсайдер текущего сезона, это поражение стало для «Шаркс» вторым в трех последних играх.

Ранее Панарин остановился в шаге от рекорда «Рейнджерс».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий