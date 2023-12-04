Панарин стал лучшим игроком матча с «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5).

Панарин в этом поединке оформил хет-трик. Он также записал на свой счет голевую передачу, он отдал результативный пас на К'Андре Миллера, который забросил шестую шайбу команды. Таким образом, за один поединок он набрал четыре очка, теперь на его счету 35 (15+20) очков в 23 матчах сезона.

Второй звездой признан нападающий Мика Зибанеджад, набравший 2 (1+1) очка. Замкнул тройку лучших форвард Винсент Трочек, у которого две результативные передачи.

В составе победителей также отличились Уилл Кайлли и К'Андре Миллер. За «Сан-Хосе» в этом матче шайбы забросили Энтони Дюклер, Райан Карпентер, Джейкоб Макдональд, Фабиан Зеттерлунд и российский нападающий Александр Барабанов.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе» — аутсайдер текущего сезона, это поражение стало для «Шаркс» вторым в трех последних играх.

Ранее Панарин остановился в шаге от рекорда «Рейнджерс».