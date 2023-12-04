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Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче с «Сан-Хосе»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс», Панарин набрал четыре очка

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Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 6:5.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Артемий Панарин. Также отличились Мика Зибанеджад, Уилл Кайлли и К'Андре Миллер. За «Сан-Хосе» в этом матче шайбы забросили Энтони Дюклер, Райан Карпентер, Джейкоб Макдональд, Фабиан Зеттерлунд и российский нападающий Александр Барабанов.

Панарин также записал на свой счет голевую передачу, он отдал результативный пас на Миллера, который забросил шестую шайбу команды. Таким образом, за один поединок он набрал четыре очка, теперь на его счету 35 (15+20) очков в 23 матчах сезона.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе» — аутсайдер текущего сезона, это поражение стало для «Шаркс» вторым в трех последних играх.

Ранее Панарин остановился в шаге от рекорда «Рейнджерс».

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Хоккей. НХЛ
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