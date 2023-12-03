Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Костомарову придется перенести серьезную операцию

Доктор Шестаков о протезировании Костомарова: придется делать серьезную операцию

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал о подготовке Романа Костомарова к протезированию верхних конечностей. Его слова передает Sport24.

«Роману предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию. Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации, но можно сказать, что еще два месяца нужно будет потратить для установки.

Но риски всегда остаются — нужно не забывать об этом. От отрицательной динамики никто не застрахован. Хотя данная операция вряд ли станет тяжелой», — сказал Шестаков.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

Ранее Костомаров рассказал, что не чувствует лед так, как раньше.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий