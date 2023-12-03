Костомарову придется перенести серьезную операцию

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал о подготовке Романа Костомарова к протезированию верхних конечностей. Его слова передает Sport24.

«Роману предстоит большая работа с руками перед протезированием. Возможно, придется проводить серьезную операцию. Мы мало знаем до сих пор о состоянии конечностей Романа после ампутации, но можно сказать, что еще два месяца нужно будет потратить для установки.

Но риски всегда остаются — нужно не забывать об этом. От отрицательной динамики никто не застрахован. Хотя данная операция вряд ли станет тяжелой», — сказал Шестаков.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

Ранее Костомаров рассказал, что не чувствует лед так, как раньше.