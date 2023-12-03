Булыкин объяснил причины неудач «Сочи»

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о неудачах аутсайдера Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи». В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что команда могла бы показывать лучшие результаты, но сыграла роль совокупность факторов, в том числе неудачная игра в защите.

«Команда неплохая, она могла бы играть лучше в этом сезоне. Но они попали в тяжелую ситуацию, из которой трудно выбираться, когда ничего не получается, много поражений. И, конечно, сыграли роль проблемы в обороне», — считает Булыкин.

В воскресенье, 3 декабря, «Сочи» объявил об увольнении Александра Точилина с поста главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера команды в заключительном матче календарного года против «Оренбурга» 10 декабря будет Денис Клюев. «Сочи» проиграл четыре из пяти последних матчей и расположился на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе десять очков. В текущем розыгрыше чемпионата сочинцы в 17 матчах одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Ранее российский тренер заявил, что погоду в день матча ЦСКА — «Ростов» надо было учесть заранее.