Булыкин объяснил, на что надеются в «Сочи» после увольнения Точилина

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Александра Точилина с поста главного тренера «Сочи». В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что в клубе надеются на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В «Сочи» пытаются изменить ситуацию, уйти с последнего места, но пока ничего не получается. Поэтому единственная надежда у них — зимняя пауза и новый тренер, который подготовит команду ко второй части сезона», — считает Булыкин.

49-летний Точилин был назначен главным тренером «южан» 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Также он тренировал команду в 2018-2019 и 2022 годах.

2 декабря «Сочи» на своем поле проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Роман Ежов и Бенхамин Гарре.

«Сочи» проиграл четыре из пяти последних матчей и расположился на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков. После отставки Точилина исполнять обязанности главного тренера в заключительном матче календарного года против «Оренбурга» 10 декабря будет Денис Клюев.

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