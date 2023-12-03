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Булыкин объяснил, на что надеются в «Сочи» после увольнения Точилина

Экс-игрок Булыкин считает, что в «Сочи» возлагают надежду на зимнюю паузу в РПЛ

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об увольнении Александра Точилина с поста главного тренера «Сочи». В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что в клубе надеются на зимнюю паузу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В «Сочи» пытаются изменить ситуацию, уйти с последнего места, но пока ничего не получается. Поэтому единственная надежда у них — зимняя пауза и новый тренер, который подготовит команду ко второй части сезона», — считает Булыкин.

49-летний Точилин был назначен главным тренером «южан» 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Также он тренировал команду в 2018-2019 и 2022 годах.

2 декабря «Сочи» на своем поле проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Роман Ежов и Бенхамин Гарре.

«Сочи» проиграл четыре из пяти последних матчей и расположился на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков. После отставки Точилина исполнять обязанности главного тренера в заключительном матче календарного года против «Оренбурга» 10 декабря будет Денис Клюев.

Ранее Булыкин объяснил, почему дисквалификация Баринова может помочь «Локомотиву» обыграть «Зенит».

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