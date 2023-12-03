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В бывшем футболисте «Рубина» не видят нового Месси или Роналду

Агент Камоцци назвал полузащитника «Наполи» Кварацхелию интересным игроком

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Франко Камоцци, советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Его слова передает ODDS.ru.

«Хвича — очень хороший футболист. Не думаю, что после номинации «Золотого мяча» у него наступит звездная болезнь или станет каким-то упрямым игроком. Не вижу в нем нового Месси или Роналду, но Хвича очень интересный игрок», — заявил агент.

Также Камоцци назвал фаворита в предстоящем матче 14 тура чемпионата Италии между «Наполи» и миланским «Интером».

«В этом матче «Интер» считается небольшим фаворитом даже на чужом поле. Тем не менее, учитывая, что обе команды не всегда выступают стабильно в обороне, ожидается достаточно результативная игра. Это тяжелый матч для обеих команд. Обе могут победить», — заключил Камоцци.

Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). Грузинский футболист занял 17‑е место по итогам голосования за «Золотой мяч». В минувшем сезоне Серии А он был признан лучшим игроком турнира.

Встреча «Наполи» — «Интер» пройдет 3 декабря, начало в 22.45 по московскому времени.

Ранее россиянин вошел в тройку лучших полузащитников-бомбардиров Европы.

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