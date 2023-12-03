В бывшем футболисте «Рубина» не видят нового Месси или Роналду

Франко Камоцци, советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Его слова передает ODDS.ru.

«Хвича — очень хороший футболист. Не думаю, что после номинации «Золотого мяча» у него наступит звездная болезнь или станет каким-то упрямым игроком. Не вижу в нем нового Месси или Роналду, но Хвича очень интересный игрок», — заявил агент.

Также Камоцци назвал фаворита в предстоящем матче 14 тура чемпионата Италии между «Наполи» и миланским «Интером».

«В этом матче «Интер» считается небольшим фаворитом даже на чужом поле. Тем не менее, учитывая, что обе команды не всегда выступают стабильно в обороне, ожидается достаточно результативная игра. Это тяжелый матч для обеих команд. Обе могут победить», — заключил Камоцци.

Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). Грузинский футболист занял 17‑е место по итогам голосования за «Золотой мяч». В минувшем сезоне Серии А он был признан лучшим игроком турнира.

Встреча «Наполи» — «Интер» пройдет 3 декабря, начало в 22.45 по московскому времени.

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