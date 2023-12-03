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Клуб РПЛ уволил главного тренера

Футбольный клуб «Сочи» уволил главного тренера Точилина, его заменит Клюев

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Пресс‑служба футбольного клуба «Сочи» объявила об уходе Александра Точилина с поста главного тренера.

Сообщается, что специалист отстранен от работы с командой. Исполнять обязанности главного тренера в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» будет Денис Клюев.

49-летний Точилин был назначен главным тренером «южан» 17 сентября 2023 года, заменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Также он тренировал команду в 2018-2019 и 2022 годах.

2 декабря «Сочи» на своем поле проиграл самарским «Крыльям Советов» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Роман Ежов и Бенхамин Гарре.

«Сочи» проиграл четыре из пяти последних матчей и расположился на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков.

Матч «Сочи» — «Оренбург» в 18-м туре РПЛ пройдет 10 декабря, начало в 16.30 по московскому времени.

Ранее «Спартаку» предрекли много провалов с Абаскалем.

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