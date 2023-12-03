«Спартаку» предрекли много провалов с Абаскалем

Глава Федерации тенниса России и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«В «Спартаке» чудит тренер, который не позволяет надеяться на стабильность. У Абаскаля много неразумных решений. В психологическом плане он не стойкий, последние события говорят об этом. Абаскаль может в последний момент все поменять, принимать решение не по ситуации, а исходя из собственного состояния.

Так не должно быть, все должно исходить от знаний, а нервная система должна позволять прибегать к разумному риску. Не верю, что «Спартак» может провести стабильно хотя бы четыре матча. С Абаскалем будет еще много провалов», — заявил Тарпищев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля после 16 туров идут на четвертом месте, набрав 27 очков. В 17-м туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Матч состоится 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее тренер клуба РПЛ раскритиковал систему проведения чемпионата России.