Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Овечкин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без голов

Хоккеист Овечкин второй раз в сезоне НХЛ-2023/24 не забил в шести играх подряд

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Вегаса» шайбы забросили Джонатан Маршессо (дубль), Джек Айкел и Марк Стоун. Российский форвард Иван Барбашев сделал результативную передачу.

В составе «Вашингтона» единственным голом отметился Том Уилсон. Капитан «столичных» Александр Овечкин провел на льду 15 минут 32 секунды и не отметился результативными действиями. 38-летний россиянин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без заброшенных шайб.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 голов. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее российский хоккеист ударил соперника по лицу в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий