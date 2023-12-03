Царукян пообещал отправить Махачева в нокаут

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян ответил на вопрос о возможном реванше со своим соотечественником Исламом Махачевым, передает Sport24.

«Ислам — боец другого уровня. Мы бились 4 года назад. Сейчас мне 27, я очень сильно вырос с того боя. Наш следующий поединок будет другим. Я нокаутирую его, вот и все», — сказал Царукян.

Царукян и Махачев встречались на турнире UFC Fight Night в апреле 2019 года. Махачев победил судейским решением.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету Царукяна 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения.

18 июня Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.

Ранее Царукян назвал имя спортсмена, с которым он хочет подраться.