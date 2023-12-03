Российский боец UFC Царукян одолел американца Дариуша

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян на турнире UFC Fight Night 233 одолел в главном поединке вечера американца Бенеила Дариуша.

Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут.

На счету Царукяна 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения. Подготовку к поединку Царукян проводил в США.

«Остался в США, так как тренировочные условия подходят, погода подходит. Сейчас планирую подраться, выиграть и поехать в Россию, спокойно отметить Новый год и залечить травмы», — сказал Царукян.

18 июня Царукян перевел Жоакима Силву в партер на турнире UFC в американском Лас-Вегасе и начал наносить большое количество ударов при пассивной защите бразильца. Во второй пятиминутке россиянин побывал в стоячем нокдауне, однако смог продолжить поединок. Царукян одержал 20-ю победу при трех поражениях. Силва проиграл пятый бой в карьере.

Дариуш в последнем поединке уступил Чарльзу Оливейре.

Ранее Царукян ответил на вопрос о возможном переезде в США.