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Месси заявил, что его победы на чемпионате мира хотел Бог

Аргентинский футболист Месси: знал, что моей победы на чемпионате мира хотел Бог

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Major League Soccer via USA TODAY Sports/Reuters

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его победы на чемпионате мира 2022 года хотел Бог, передает ESPN.

«Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил. На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счете это произошло», — сказал Месси.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграла Францию. Месси признали лучшим игроком турнира.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

30 октября Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Сейчас сборная Аргентины играет в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. После шести туров аргентинцы идут на первом месте, набрав 15 очков. Второе место занимает Уругвай (13).

Ранее футболист сборной Аргентины назвал игрока, который не уважает Месси.

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