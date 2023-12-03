Назван главный претендент на вылет из РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко считает »Сочи» главным претендентом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Сочи сейчас единственная команда в РПЛ, которая испытывает проблемы. Они по большому счету не укрепились. «Сочи» является главным фаворитом на вылет в Первую лигу», — сказал Деменко.

В прошлом туре «Сочи» сыграли с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась победой самарской команды со счетом 2:0. Счет в матче был открыт только на 71-й минуте игры, отличился Роман Ежов. Окончательный счет поединка установил Бенхамин Гарре, который реализовал пенальти на третьей добавленной к матчу минуте. «Сочи» — аутсайдер РПЛ, команда проиграла четыре из пяти последних матчей и расположилась на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков.

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