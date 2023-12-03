Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван главный претендент на вылет из РПЛ

Экс-футболист Деменко считает «Сочи» главным претендентом на вылет из РПЛ

close
100%
«ФК «Сочи»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Сочи»»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко считает »Сочи» главным претендентом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Сочи сейчас единственная команда в РПЛ, которая испытывает проблемы. Они по большому счету не укрепились. «Сочи» является главным фаворитом на вылет в Первую лигу», — сказал Деменко.

В прошлом туре «Сочи» сыграли с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась победой самарской команды со счетом 2:0. Счет в матче был открыт только на 71-й минуте игры, отличился Роман Ежов. Окончательный счет поединка установил Бенхамин Гарре, который реализовал пенальти на третьей добавленной к матчу минуте. «Сочи» — аутсайдер РПЛ, команда проиграла четыре из пяти последних матчей и расположилась на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков.

Ранее игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на слова Марцела Лички, назвавшего его дураком.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий