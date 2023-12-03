Стало известно, почему во время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны

Известный пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69, взял на себя ответственность за то, что во время жеребьевки Евро-2024 были слышны женские стоны. Видео того, как он устроил розыгрыш, Джарвис выложил на своем YouTube-канале.

Джарвис уже делал подобный розыгрыш во время трансляции матча Кубка Англии в январе 2023 года между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Тогда стоны были слышны зрителям телеканала Би-би-си.

Жеребьевка не была прервана из-за инцидента. Ведущие продолжили церемонию с улыбками на лицах.

Предстоящий турнир — 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу. Соревнование проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций. 27 сентября 2018 года было объявлено, что турнир пройдет в Германии.

Сборная России из-за отстранения, наложенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА) весной 2022 года, отборочный этап пропустила и на чемпионате Европы не сыграет.

Ранее стали известны результаты жеребьевки чемпионата Европы — 2024.