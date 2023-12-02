Клуб НХЛ захотел избавиться от российского игрока

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» выставил на драфт отказов российского защитника Николая Кныжова. Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Согласно правилам, если в течение 24 часов какой-либо клуб Национальной хоккейной лиги не заберет Кныжова, он отправится в фарм-клуб «Шаркс».

В системе «Сан-Хосе» 25-летний россиянин играет с 2019 года. На его счету 81 матч в НХЛ и 12 очков (3+9). До этого на протяжении трех лет защитник выступал в системе петербургского СКА.

Кныжов был доступен для драфта НХЛ 2019 года, однако его там никто не выбрал. До открытия рынка свободных агентов им интересовались несколько команд, включая «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». 2 июля 2019 года, будучи незадрафтованным в НХЛ, Кныжов подписал трехлетний контракт новичка с «Сан-Хосе» на общую сумму $2,39 млн.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» после 24 матчей идет на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе, набрав 14 очков.

Ранее российский хоккеист спровоцировал массовую потасовку в матче НХЛ.