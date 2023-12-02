Тарпищев заявил, что Абаскаль не годится для «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев критично оценил работу главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и заявил, что специалист не подходит для работы с командой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Абаскаль сегодня не годится для «Спартака». Во-первых, нельзя выстраивать разные отношения со своими и с легионерами. Во-вторых, решения приходят Абаскалю по мере его психологической усталости. Это неправильно», — заявил Тарпищев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля после 16 туров идут на четвертом месте, набрав 27 очков. В 17-м туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом», матч состоится 3 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее экс-футболист Владислав Радимов думал, что Абаскаль хочет своего увольнения из «Спартака».