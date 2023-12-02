«Крылья Советов» вернулись в топ-3 РПЛ

Самарские «Крылья Советов» в выездном поединке обыграли «Сочи» в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт», завершилась победой самарской команды со счетом 2:0. Счет в матче был открыт только на 71-й минуте игры, отличился Роман Ежов. Окончательный счет поединка установил Бенхамин Гарре, который реализовал пенальти на третьей добавленной к матчу минуте.

«Крылья Советов» благодаря этой победе набрали 29 очков и поднялись на третье место в таблице Российской премьер-лиги, опередив московские «Динамо» и «Спартак». Однако у столичных клубов в запасе еще матч, они не играли пока 17-й тур. «Сочи» — аутсайдер Лиги, команда проиграла четыре из пяти последних матчей и расположилась на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков.

Заключительный матч 2023 года «Крылья Советов» проведут на выезде и сыграют 9 декабря против московского «Спартака». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Сочи» завершит год домашним матчем против «Оренбурга», который состоится 10 декабря в 16:30 мск.

Ранее РФС не получал информации о подозрительных ставках на матч РПЛ.