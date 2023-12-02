Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист спровоцировал массовую потасовку в матче НХЛ

Игрок «Коламбуса» Чинахов спровоцировали массовую потасовку в матче с «Оттавой»

close
100%
Russell LaBounty-USA TODAY Sports/Reuters

Российские игроки «Коламбус Блю Джекетс» приняли участие в нескольких стычках с хоккеистами «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из таких потасовок в начале третьего периода спровоцировал Егор Чинахов, который сзади ударил по ноге форварда соперника Тима Штюцле. После этого сразу вспыхнула массовая стычка, в которую были вовлечены все находящиеся на льду игроки, в том числе российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

В итоге Чинахов получил две минуты штрафа за удар клюшкой. Видео потасовки доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Встреча прошла на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Лайне, Дмитрий Воронков, Адам Фантилли и Бун Дженнер. Россиянин Иван Проворов отличился результативной передачей.

У гостей голами отметились Клод Жиру и Брэди Ткачук.

«Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» с 16 баллами замыкает таблицу Востока.

Ранее российский хоккеист попрощался с клубом НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий