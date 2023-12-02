Российский хоккеист спровоцировал массовую потасовку в матче НХЛ

Российские игроки «Коламбус Блю Джекетс» приняли участие в нескольких стычках с хоккеистами «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из таких потасовок в начале третьего периода спровоцировал Егор Чинахов, который сзади ударил по ноге форварда соперника Тима Штюцле. После этого сразу вспыхнула массовая стычка, в которую были вовлечены все находящиеся на льду игроки, в том числе российские нападающие «Коламбуса» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

В итоге Чинахов получил две минуты штрафа за удар клюшкой. Видео потасовки доступно в Telegram-канале «Хоккей без зрителей».

Встреча прошла на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Лайне, Дмитрий Воронков, Адам Фантилли и Бун Дженнер. Россиянин Иван Проворов отличился результативной передачей.

У гостей голами отметились Клод Жиру и Брэди Ткачук.

«Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» с 16 баллами замыкает таблицу Востока.

Ранее российский хоккеист попрощался с клубом НХЛ.