Месси признался, что был зол на футболиста «Барселоны»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что не пожал руку капитану сборной Польши Роберту Левандовскому на чемпионате мира 2022 года из-за того, что был зол на футболиста, передает ESPN.

«Меня расстроило его заявление после моей победы на «Золотом мяче» в 2021 году. То, как он высказался обо мне после этого, меня встревожило. Потом мы поговорили и пришли к выводу, что это было недоразумение», — сказал Месси.

После вручения «Золотого мяча» — 2021 Месси заявил, что Левандовски тоже заслужил награду, но поляк усомнился в искренности слов аргентинца.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В решающем матче Аргентина в серии пенальти обыграла Францию. Сейчас его команда борется за выход на чемпионат мира 2026 года. Аргентина лидирует после шести матчей, набрав 15 очков.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

Ранее Месси было плохо из-за критики в Аргентине.