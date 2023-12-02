Названа лучшая российская теннисистка 2023 года

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал Веру Звонареву лучшей российской теннисисткой 2023 года, передает «Советский спорт».

«Лучшая теннисистка по результатам, наверное, Вера Звонарева, наша чемпионка. Возрастная уже, 39 лет, и это грандиозный успех. У нее более 10 операций было, ребенка родила, закончила дипломатическую академию. Она до сих пор в топе», — сказал Тарпищев.

Звонарева в паре с немкой Лаурой Зигемунд одержала победу в финале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В решающем матче Звонарева и Зигемунд обыграли американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес.

Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

39-летняя россиянка занимает 16-е место в парном рейтинге WTA. В ее активе 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, 13 — в парном.

Ранее WTA обвинили в лицемерии из-за конфликтов на Украине и в Израиле.