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Стало известно, почему МОК разрешил россиянам смену гражданства без согласия ОКР

МОК разрешил смену гражданства россиянам без согласия из-за отстранения ОКР

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Toby Melville/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил смену гражданства трем российским спортсменам без разрешения Олимпийского комитета России (ОКР) из-за отстранения ОКР. Об этом передает РИА Новости со ссылку на пресс-службу МОК.

«На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», — заявили в МОК.

29 ноября МОК разрешил велогонщикам Валерии Любимовой и Михаилу Яковлеву, а также борцу греко-римского стиля Георгию Тибилову сменить спортивное гражданство. Теперь они будут выступать за Францию, Израиль и Сербию соответственно.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава МОК Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить их к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Деятельность ОКР была приостановлена 12 октября 2023 года.

Ранее в Госдуме назвали беззаконием переход россиян в другие сборные.

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