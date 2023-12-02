Тарпищев назвал удивительным решение теннисистов Потаповой и Шевченко пожениться

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поздравил теннисистов Александру Шевченко и Анастасию Потапову со свадьбой, передает «Матч ТВ».

«Эта свадьба, несомненно, пойдет им обоим на пользу. Поздравляю молодоженов, расписаться в таком возрасте в нынешнее время — это удивительно», — сказал Тарпищев.

Потапова и Шевченко выступят на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 декабря.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 28-е место. Лучшей из россиянок является Людмила Самсонова, она 16-я. Лидирует польская спортсменка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает Кори Гауфф из США.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Шевченко расположился на 49-м месте. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, который замыкает тройку лучших. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас — второй.

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