Сборная ФНЛ разгромила сборную Медиалиги благодаря дублю 42-летнего игрока

Сборная Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и сборная Медиалиги 1 декабря в Каспийске на «Анжи-Арене» провели товарищеский матч, который завершился разгромной победой профессиональных футболистов со счетом 4:0.

На третьей минуте счет открыл нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров. На 47-й минуте второй мяч сборной ФНЛ забил Эльдар Низамутдинов из ярославского «Шинника». На 53-й минуте 42-летний нападающий оформил дубль. В концовке встречи одноклубник Низамутдинова, Дмитрий Шадринцев, установил окончательный счет.

Команды сыграли два тайма чистого времени по 30 минут. Дважды судьи воспользовались VAR, но голы засчитаны не были.

Стоит отметить, что в сезоне 2022/23 клубы из Медиалиги впервые приняли участие в розыгрыше Кубка России. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в 1/128 турнира, а «Амкал» в рамках 1/64 проиграл петербургской «Звезде», которую тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.

В этом сезоне «Амкал» также принимал участие в розыгрыше Кубка России, уступив «Текстильщику» по пенальти во втором отборочном раунде Пути регионов.

Ранее Быстров заявил, что иностранные тренеры приходят в РПЛ, чтобы развалить клубы.