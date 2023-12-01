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«Авангард» сумел отыграться с 1:3 в матче с «Нефтехимиком»

«Авангард» победил «Нефтехимик» по буллитам, уступая 1:3 по ходу матча КХЛ

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Кадр из видео/КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» принимал «Нефтехимик» и одержал победу в серии буллитов со счетом 4:3.

Гости открыли счет на 13-й минуте. Отличился Григорий Селезнев. Еще до перерыва «Нефтехимик» увеличил свое преимущество благодаря голу Евгения Кашникова. Во втором периоде Рид Буше смог отыграть одну шайбу, а затем Данила Попов вновь довел преимущество своей команды до двух шайб.

Игорь Мартынов в начале заключительной 20-минутки реализовал большинство. Следом «Авангард» отправил еще одну шайбу в ворота гостей. Отличился Сергей Бойков. Овертайм завершился без голов, а в серии буллитов Рид Буше принес победу омичам.

После 36 игр «Авангар», набрав 51 очко, продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. На три очка больше у «Металлурга», также у магнитогорцев на две игры больше. «Нефтехимик» располагается на 10-й позиции (36 очков).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

Ранее «Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ.

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