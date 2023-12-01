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Легендарные российские хоккеисты поблагодарили «Роснефть» за поддержку спорта

В павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» открытия Всероссийский день хоккея

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Пресс-служба «Роснефти»

Легендарные российские хоккеисты — Павел Буре, Борис Михайлов, Сергей Федоров, руководители и игроки хоккейного клуба ЦСКА отметили вклад «Роснефти» в развитие хоккея и отечественного спорта на церемонии открытия Всероссийского дня хоккея в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

«Без сильного ЦСКА нельзя представить наш спорт. Я благодарен компании «Роснефть» и Игорю Ивановичу Сечину за то, что в трудную минуту помогли вернуть ЦСКА на вершину, на лидирующие позиции», — сказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира как игрок и чемпион мира как тренер, десятикратный чемпион СССР, почетный президент ПХК ЦСКА Борис Михайлов.

Поздравления с Днем хоккея прозвучали также от трехкратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона СССР, серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, двукратного обладателя Кубка Гагарина в качестве тренера Сергея Федорова.

«Россия — хоккейная страна, этот вид спорта очень важен для нас, и интерес к нему со стороны болельщиков в последние годы только растет. Цель нашей команды — не только выигрывать матч за матчем и бороться за чемпионский титул», — сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

Он отметил внимание компании «Роснефть» и лично ее главы Игоря Сечина ко всему, что касается непосредственно хоккейного клуба ЦСКА и в целом развития спорта в России.

«Хоккей является одним из самых популярных видов спорта в стране. Вы знаете, что ЦСКА — это самый легендарный клуб в мире. Хочу пожелать нам всем побед, чтобы еще больше людей занималось хоккеем», — сказал член наблюдательного совета ХК ЦСКА, чемпион мира, чемпион СССР, неоднократный призер Олимпийских игр Павел Буре.

В рамках церемонии открытия Всероссийского дня хоккея именитые гости, а также действующие хоккеисты ЦСКА провели для фанатов фото- и автограф-сессии.

Кроме того, для гостей павильона «Роснефти» устроили демонстрацию клубной формы разных лет, показ фильма «ЦСКА. Начало» и организовали лекцию об истории клуба.
2 декабря три игрока молодежной команды «Красная Армия», входящей в систему ЦСКА, проведут мастер-класс для всех желающих на льду катка ВДНХ.

Напомним, компания «Роснефть» на протяжении 12 лет является владельцем ХК ЦСКА За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате. За последние четыре розыгрыша ЦСКА трижды выигрывал Кубок Гагарина. В составе сборной России хоккеисты команды в 2018 году вернули России золото Олимпийских игр.

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