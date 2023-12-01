Футболист клуба РПЛ признался, что играет с тренером команды в приставку

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Марцелом Личкой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Манера общения с Личкой? Мне все нравится. У нас рабочие отношения. Бывает, что даже можем помимо тренировок поиграть в приставку в НХЛ», — сказал Тюкавин.

Личка возглавил «Динамо» в июне 2023 года. Предыдущим местом работы чешского специалиста был «Оренбург». Он выводил команду из Первой лиги в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за новый клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 16 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

После 16 туров РПЛ «Зенит» вышел на первую строчку в турнирной таблице. Команда Семака в последнем матче обыграла «Сочи» со счетом 3:0. На второе место опустился «Краснодар», который сенсационно уступил «Уралу» со счетом 1:3. «Динамо» благодаря победе над ЦСКА со счетом 3:2 поднялось на третью строчку.

Ранее Смолов рассказал, что тренер «Динамо» кидается бутылками в раздевалке.