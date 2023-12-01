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Тренер медийного клуба рассказал о значении матча со сборной Первой лиги

Тренер сборной Медийной лиги Курбанов: матч с Первой лигой важен для МФЛ

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ФК «Титан»

Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что матч против сборной команды игроков Первой лиги станет важным шагом в развитии медиафутбола в России.

«Но с другой стороны, в первую очередь хочется подарить праздник людям. Хочется, чтобы как можно больше людей пришли и получили удовольствие от футбола на «Анжи Арене». Естественно, хотелось бы не ударить в грязь лицом, выступить достойно, а победа – такой лакомый кусочек. Если это получится, то это станет очень хорошим дальнейшим шагом для сборной и даст возможность Медийной футбольной лиге притянуть еще какое-то внимание к себе», — считает Курбанов.

Сборная Медийной футбольной лиги под руководством наставника «Броук Бойз» Игоря Звездина и возглавляющего чемпиона МФЛ-4 «Титан» Шамиля Курбанова встретится 1 декабря на «Анжи Арене» с командой, составленной из игроков Первой лиги под руководством Виталия Калешина, недавно ушедшего в отставку с поста главного тренера тольяттинского «Акрона».

Ранее Балахнин назвал фаворита матча «Локомотив» — «Зенит».

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