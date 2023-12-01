Известные российские теннисисты стали мужем и женой

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Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова сыграли свадьбу. Свадебная церемония теннисистов прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге.

«Мистер и миссис Шевченко», — написала Потапова в социальных сетях.

Теннисисты знакомы с девяти лет. В сентябре Потапова в своих социальных сетях сообщила о помолвке.

Потапова и Шевченко выступят на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который начнётся сегодня, 1 декабря, и продлится до 3 декабря.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 28-е место. Лучшей из россиянок является Людмила Самсонова, она 16-я. Лидирует польская спортсменка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает Кори Гауфф из США.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Шевченко расположился на 49-м месте. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, который замыкает тройку лучших. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас — второй.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию развелся с женой после трех месяцев брака.