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Тренер медийной сборной рассказал, на что покушается его команда в игре против Первой лиги

Тренер медийной сборной Курбанов: хотим отщипнуть болельщиков у профессионалов

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Один из тренеров сборной Медийной футбольной лиги Шамиль Курбанов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о значении, которое имеет матч против сборной Первой лиги для всего медийного футбола, заявив, что команде МФЛ хочется отщипнуть кусочек внимания и любви болельщиков у профессионального футбола.

«В любом случае, это спорт, это футбол – хотелось бы выиграть. Вопрос в другом: нужна ли эта победа во что бы то ни стало? Думаю, да. Медиафутбол ворвался в пространство профессионального футбола и иногда покушается на любовь и внимание зрителя, который не следит за МФЛ. Безусловно, хочется отщипнуть этот кусочек и выставить медийный футбол в статусе, который показывает, что и у нас умеют играть на достаточно хорошем уровне», — рассказал Курбанов.

Под руководством специалиста московский «Титан» стал чемпионом четвертого сезона Медийной футбольной лиги. После этого Курбанов был назначен в тандеме с другим финалистом сезона Игорем Звездиным тренером сборной МФЛ. Матч против команды Первой лиги под руководством Виталия Калешина пройдет 1 декабря в Махачкале на «Анжи Арене».

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