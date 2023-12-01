Ветеран ЦСКА назвал главную проблему армейского клуба

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил о проблемах с физическим состоянием армейцев после ничьей команды с «Ростовом» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Мы проигрываем в физике. Команда подсела. Мы проиграли по физике «Динамо», мы уступали по физике «Ростову». Второй тайм команда просто доигрывает игру. Мы же видим прекрасно, что у команды не хватает сил.

Это вопросы к Федотову. Защитники должны распределять силы даже не на два, а на три тайма. А их не хватает и на два. Опять же, они постоянно подключаются в атаку и задыхаются быстро. Возврат назад плохой из-за нехватки сил, и сразу же начинаем пропускать», — заявил ветеран.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На восьмой минуте матча игрок ЦСКА Кирилл Набабкин забил мяч в собственные ворота. Антон Заболотный за 12 минут до перерыва сравнял счет. На 77-й минуте прямую красную карточку получил игрок армейцев Мойзес за игру рукой. Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Ранее игрока ЦСКА призвали быть на поле собакой, а не джентльменом.