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Кокорин отдал голевой пас в матче Лиги Европы

Кокорин отдал голевой пас в матче Лиги Европы «Рейнджерс» — «Арис»

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Aris Limassol F.C

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин записал на свой счет результативную передачу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

Игра проходит в Глазго на стадионе «Айброкс», после первого тайма счет 1:0 в пользу гостевой команды. Кокорин отдал голевой пас на 26-й минуте, отличился 23-летний габонец Шэви Бабичка.

В live-режиме «Арис», несмотря на преимущество в счете, продолжает занимать последнее место в турнирной таблице группы С, имея в активе шесть очков. Лидирует же с активом в девять очков испанский «Бетис», шотландская команда идет второй, на третьем месте с семью очками располагается пражская «Спартак».

Александр Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды. Летом 2022 года итальянская «Фиорентина», которой принадлежат права на российского футболиста, отдала его в аренду в «Арис», за который форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук помог «Аталанте» удержать ничью в игре Лиги Европы.

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