Миранчук отдал 9 точных передач в матче «Аталанта» — «Спортинг»

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в составе «Аталанты» на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».

Россиянин вышел на поле на 69-й минуте. По данным портала WhoScored, 28-летний футболист отдал девять точных передач из 14 (64%), выиграл один верховой мяч, совершил один отбор мяча и нанес два удара — один в створ, один мимо ворот.

Игра прошла на стадионе «Атлети Адзури д'Италия» в Бергамо и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился 24-летний итальянский нападающий Джанлука Скамакка, поразивший ворота оппонентов на 23-й минуте с передачи 25-летнего нидерландского полузащитника Тена Компейнерса. У португальской команды забил 24-летний англичанин Маркус Эдвардс, ему ассистировал 25-летний шведский форвард Виктор Дьокереш.

После этой игры команды под руководством Джанпьеро Гасперини набрала 11 очков и закрепилась на первой строчке в турнирной таблице группы D. «Спортинг» с восемью очками занимает второе место и гарантированно проходит в весеннюю часть турнира.

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