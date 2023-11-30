Тренер медийной сборной выразил отношение к проведению матча против сборной Первой лиги в Дагестане

Шамиль Курбанов, главный тренер медийного футбольного клуба «Титан», выигравшего четвертый сезон Медийной футбольной лиги, назначенный одним из тренеров сборной МФЛ в матче против сборной команды Первой лиги чемпионата России, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил значение места проведения встречи.

«Для меня лично важно, что матч пройдет в Дагестане, на моей родине, где футбол очень любят, по нему соскучились. Такие матчи, безусловно, будут привлекать людей, потому что это что-то новое и необычное. Тем более статус матча. Для республики – большая честь принять сборную, тем более профессиональную. Это большой плюс для всех», — уверен Курбанов.

Матч между сборными Первой лиги и МФЛ пройдет в Махачкале 1 декабря. Символический первый удар по мячу в этой встрече нанесет действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Махачкалинское «Динамо» лидирует в Первой лиге после 20 туров первой части сезона. При этом домашние матчи подопечные Курбана Бердыева проводят в Каспийске. Сборную Первой лиги возглавляет недавно оставивший пост главного тренера «Акрона» Виталий Калешин. Курбанов работает в сборной МФЛ в тандеме с Игорем Звездиным, главным тренером «Броук Бойз».

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