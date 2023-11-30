Месси отказался участвовать в телешоу из-за одного человека

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отказался от приглашения на шоу CBS Sports Golazo из-за участия в нем бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера. Об этом в эфире сообщила ведущая программы Кейт Эбдо.

«Мы отправили официальное приглашение в «Интер Майами» и попросили Месси прийти к нам на шоу. Знаете, каким был официальный ответ? Могу ли я об этом рассказать?

Очевидно, Лионель Месси не будет принимать участие в шоу, где находится Джейми Каррагер», — заявила Эбдо.

В январе 2022 года англичанин придал огласке историю с личной перепиской с Месси, где аргентинец назвал его «ослом». Так, по словам Каррагера, Месси отреагировал на его реплику о том, что для «Пари Сен-Жермен» его подписание стало не слишком удачной сделкой.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

31 октября аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для него восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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