Призер Олимпиады заявил о прогрессе пары Косторная — Куница

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт оценил выступление Алены Косторной и Георгия Куницы в состязаниях спортивных пар на этапе Гран-при России в Москве, прошедшем 25 и 26 ноября. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил о прогрессе дуэта и похвалил специалистов, работающим со спортсменами.

«Ребята действительно прогрессируют, и заметно. Все-таки на первых этапах становления их пары мы могли видеть прогресс, очевидный невооруженным глазом. Дальше прогресс обычно уже не столь явный. И за то, что ребята сохраняют такой темп улучшения своего катания — прибавляют в скорости, в сложности, в скатанности, — я могу только похвалить команду: Бетину Попову, Сергея Рослякова и Алену с Гошей.

Мы видим, они переживают, что занимают не лидирующие места. Но, стиснув зубы, работают, прибавляют и показывают, что могут лучше. Я с удовольствием наблюдал их прокаты и очень рад, что Алена в новом амплуа так ярко сияет.

В выходные мы с вами смотрели турнир, на котором выступали чемпионы Европы, давно катающиеся вместе. И с ними каталась пара, сформировавшаяся весной 2023 года. Конечно, когда ребята выходят на турнир, мы видим много вещей, над которыми нужно работать, и скатанность — один из основополагающих факторов. Остается совместная работа в паре, доведение до идеала всех связок, разбегов — все составляющие программы. Пока готова только база, а впереди — много работы», — констатировал Энберт.

Косторная и Куница стали пятыми на этапе в Москве. Победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав в сумме 235,78 балла. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заработали 220,32 балла, а третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212,58.

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