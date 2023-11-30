Легенда «Ливерпуля» поставил точку в споре между Месси и Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в интервью СВS Sports Golazo заявил, что считает аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим футболистом планеты.

По его мнению, противостояние с португальским форвардом Криштиану Роналду носило чисто символический характер.

«Этого спора и не было никогда вовсе, Роналду вообще не уровень Месси. Роналду — один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси — один из величайших игроков в истории футбола. Они даже не близки», — заявил Каррагер.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

31 октября аргентинец стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года. Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле».

Этот приз стал для него восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов расстаться со звездой из Бразилии.