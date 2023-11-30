Фигуриста призвали в армию, но он продолжает тренировки в ЦСКА

Российский фигурист Григорий Федоров призван в армию, но продолжает тренировки в ЦСКА в группе Светланы Соколовской. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсетях ранее опубликовали список спортсменов, которые были отчислены из школы олимпийского резерва по фигурному катанию ЦСКА. Федоров был в списке.

По информации источника агентства, спортсмен призван в спортроту, но будет и далее тренироваться в группе Светланы Соколовской. Отмечается, что приказ об отчислении является формальностью на время прохождения службы.

В сезоне-2023/2024 Федоров занял третье место на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске с результатом 251,10 балла и восьмое место на четвертом этапе Гран-при в Казани, набрав по итогам двух программ 223,32 балла.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

Ранее фигуристы Морозов и Еременко покинули Россию.