Юрист не верит в успех иска экс-футболиста Бугаева к МВД

Адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) Максим Калинов высказался об иске бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева к МВД. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что экс-спортсмен вряд ли сумеет добиться положительного для себя решения.

«Размеры иска не ограничены, человек может заявить любую сумму исковых требований. Следует отметить, что в настоящее время возбуждено уголовное дело, и пока оно не рассмотрено, не вынесен приговор — который в дальнейшем может быть обжалован, — вести речь об исковом заявлении преждевременно.

Удовлетворит ли суд заявленные исковые требования на 5 млн? Думаю, нет, потому что еще нет решения по уголовному делу, приговора. К тому же, надо предоставить данные о том, что данный ролик является фейковым и порочит честь и достоинство экс-футболиста, это нужно будет решать в гражданском порядке. На мой взгляд, успеха у этого искового заявления не будет.

Во-первых, надо доказать, что видео фейковое, может быть, содержит признаки монтажа, а во-вторых, надо проверить документацию органов внутренних дел — имели ли они полномочия публиковать данное видео. Может быть, имели. Даже если видео является подделкой, думаю, положительного решения суда для экс-футболиста ждать не стоит», — считает Калинов.

3 ноября в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста до 31 декабря.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября. Telegram-канал Shot сообщал, что его задержали с 500 граммами мефедрона. Причиной иска спортсмена к МВД стало распространение главком видео с обнаружением у Бугаева наркотиков. По мнению экс-футболиста, ролик является фальсификацией.

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Ранее сообщалось, что Бугаев подал иск к МВД на 5 млн рублей.