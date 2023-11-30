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Овечкин не набрал очков в четвертом матче подряд

Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков в четвертом матче НХЛ подряд

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не отличился результативными действиями в матче с «Лос-Анджелес Кингс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Лос-Анджелес в ночь на 30 ноября и завершилась победой «столичных» со счетом 2:1. В составе победителей шайбы забросили Энтони Манта и Коннор Макмайкл. Овечкин ушел с площадки без набранных очков в четвертом матче подряд.

В составе «Кингс» единственную шайбу забросил Артур Калиев.

Матч с «Лос-Анджелес Кингз» стал для Овечкина 1366-м за всю карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое 50-е место в истории лиги, превзойдя результат находящегося сейчас без команды, но официально еще не завершавшего карьеру Эрика Стаала (1365). Рекорд НХЛ по матчам принадлежит Патрику Марло (1779).

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 19 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее Панарин установил клубный рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс».

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