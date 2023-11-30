Экс-тренер «Спартака» назвал главную задачу Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил решение Гильермо Абаскаля выпустить игроков ротации в матче Кубка России против «Оренбурга». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«В целом результат не такой уж плохой, учитывая, что будет ответный матч. 0:1 на выезде — это не много. «Спартак» все равно остается фаворитом в этой паре. Главная задача Абаскаля — это воскресный матч чемпионата с «Ахматом», а затем игра с «Крыльями Советов». Чтобы попасть в лидирующую тройку — надо выигрывать обе встречи», — сказал Гладилин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

29 ноября «Спартак» уступил «Оренбургу» в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Николай Титков. На 40-й минуте встречи был удален защитник красно-белых Олег Рябчук. Ответная игра пройдет в Москве в марте 2024 года.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля после 16 туров идут на четвертом месте, набрав 27 очков. 3 декабря красно-белые сыграют с «Ахматом».

Ранее защитник «Оренбурга» назвал Абаскаля сумасшедшим.