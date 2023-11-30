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Хет-трик экс-игрока «Локо» помог «Бенфике» сыграть вничью с «Интером»

«Бенфика» упустила победу над «Интером», ведя 3:0

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Antonio Calanni/AP

Португальская «Бенфика» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов принимала на своем поле миланский «Интер». Встреча завершилась ничьей со счетом 3:3.

В первом тайме хет-триком отметился бывший полузащитник московского «Локомотива», ныне выступающий за «Бенфику» Жоау Мариу. В начале второго тайма Марко Арнаутович отыграл один мяч, а через семь минут Давиде Фраттези сократил отставание до минимума. В середине второй 45-минутки гости получили право на пенальти, который реализовал Алексис Санчес. Португальцы доигрывали матч вдесятером из-за удаления Антониу Силвы.

Для «Бенфики» это первое набранное очко в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Португальцы ранее проиграли четыре встречи подряд с общим счетом 1:7. «Интер» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Столько же у испанского «Реал Сосьедада», за который выступает россиянин Арсен Захарян.

В заключительном туре «Бенфика» сыграет с «Зальцбургом». Этот матч не будет носить турнирного значения, так как португальцы весной не будут участвовать в плей-офф.

Ранее «Арсенал» разгромил соперника со счетом 6:0 в матче Лиги чемпионов.

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