Российского хоккеиста клуба НХЛ обвинили в «поворачивании задницей» к родине

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал скандальное интервью российского нападающего «Калгари Флэймз» Никиты Задорова. Его слова передает «Все про спорт».

«Что касается Задорова, то это не первое его высказывание на грани неприятия решения, которые Россия принимает. Какая муха его укусила? Значит, человек воспитывался если не на советских традициях, то на российских. Здесь у него дом, здесь у него родственники, и вот так вот задом повернуться к родине, я таких людей просто не понимаю и стараюсь не реагировать на то, что они говорят по одной простой причине — их просто единицы», — сказал Майоров.

Задоров выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2013 года. С 2021 года защитник играет за «Калгари Флэймз». Также он в разное время защищал цвета «Чикаго», «Колорадо» и «Баффало». В прошлом сезоне россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате, отметившись 14 заброшенными шайбами и восьмью результативными передачами. В текущем сезоне Задоров сыграл 21 матч (1+5).

В своем недавнем интервью Задоров осудил Россию и высказался о больших призовых в сборной России.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист клуба НХЛ является главным претендентом на «Харт Трофи».