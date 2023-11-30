Тактаров рассказал об общении с украинским боксером Усиком

Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров заявил, что его последний разговор с украинским боксером Александром Усиком завершился личными признаниями. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Чем запомнилась последняя беседа с Усиком? Личными его признаниями. На самом деле очень тяжело человеку живется... Как он пытается угодить всем и самое главное сберечь семью, и это непросто в тех условиях, что было до СВО, что сейчас. Это все непросто. Неизвестно, когда это было тяжелее», — сказал Тактаров.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усика назвали мусором.